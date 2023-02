Ministro da Educação diz que "janela está escancarada" para continuar a negociar

O ministro da Educação garantiu, esta sexta-feira, que, após as negociações sobre o regime de recrutamento, tem disponibilidade para continuar a reunir com os sindicatos sobre questões gerais da valorização da carreira docente. " O ministro da Educação garantiu hoje que "a janela está escancarada" para negociar temas como a redução da burocracia e as vagas de acesso ao 5.º e 7.º escalão.

"Temos total disponibilidade para continuar sentados a negociar", garantiu João Costa, apontando como futuros temas o excesso de burocracia ou as vagas para o 5.º e 7.º escalões da carreira, assumindo que o congelamento do tempo de serviço prejudicou "mais uns professores do que outros". Por isso, defendeu João Costa, deve-se "olhar para as especificidades" e "não tratar igual o que é diferente".

O primeiro-ministro assumiu, em entrevista à TVI, na quinta-feira, que o congelamento não atingiu do mesmo modo todas as carreiras da Administração Pública, especialmente quem estava no inicio da carreira. O presidente da República viu nestas palavras "uma janelinha" que pode resultar num acordo entre o Carnaval e a Páscoa. O ministro da Educação garantiu hoje que "a janela está escancarada".

PUB

A recuperação integral do tempo de serviço dos professores tem de ser avaliada no quadro geral de todas as carreiras da Administração Pública, sublinhou. No entanto, frisou o governante, o impacto do congelamento foi diferente para um professor que já estava no 8.º escalão e para um que ainda estava no 2.º, por exemplo. "Há professores mais prejudicados do que outros", afirmou João Costa.