Ministro da Educação recebido com protestos em Braga

Cerca de meia centena de professores manifestaram-se, esta sexta-feira, junto ao Altice Forum Braga, onde decorre o 3.º Congresso das Escolas, com a presença do ministro da Educação, João Costa.

Perante a presença de um forte dispositivo policial, os profissionais de educação concentraram-se numa zona delimitada junto à via de acesso ao centro de congressos, por onde passou o carro do governante.

À chegada, João Costa foi interpelado por alguns professores, que exigiram "respeito" pela profissão e "dignidade" para a carreira docente.

O ministro está neste momento a participar na sessão de abertura do 3.º Congresso das Escolas, que decorre ao longo do dia desta sexta-feira e no sábado de manhã.

O evento é organizado pela Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), pela Associação dos Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), pela Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE) e pela Associação Nacional de Escolas Profissionais (ANESPO).