Costa reuniu-se com ministros para decidir fecho das escolas

Tiago Rodrigues Ontem às 22:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, reuniu-se, na noite desta quarta-feira, com os ministros da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, do Ensino Superior, Manuel Heitor, da Saúde, Marta Temido, e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, para decidir o encerramento das escolas.

O primeiro-ministro afirma que o Governo vai analisar na quinta-feira as informações sobre a "alarmante progressão" da epidemia em Portugal, designadamente o crescimento da variante britânica do novo coronavírus, e "decidirá em conformidade" para "salvar vidas".

"Assim que cheguei de Bruxelas, reuni esta noite de emergência com os Ministros da Presidência, da Saúde , da Educação e do Ensino Superior. Fizemos um ponto de situação sobre a alarmante propagação da pandemia em Portugal", escreveu António Costa no Twitter.

"Analisámos a informação que os epidemiologistas partilharam com o Governo, designadamente sobre o crescimento da variante britânica do vírus. Esta 5.ª f, em Conselho de Ministros, decidiremos em conformidade, com a certeza de que a prioridade é salvar vidas e controlar a pandemia", acrescentou o primeiro-ministro, noutra publicação.

PUB

A ministra da Saúde admitiu esta quarta-feira, em entrevista à RTP, que o Governo está a ponderar encerrar imediatamente as escolas. A decisão será tomada esta quinta-feira, em Conselho de Ministros.

Durante a tarde desta quarta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou que o Governo iria ponderar o encerramento de escolas devido ao aumento do número de novos casos e de óbitos por covid-19.

Nos últimos dias foram vários os especialistas e responsáveis escolares a pedir o fecho dos estabelecimentos de ensino como medida preventiva face à situação pandémica no país.