Ministro da Saúde reúne com Fernando Araújo na sexta-feira

Rita Neves Costa com Lusa Hoje às 19:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, vai reunir esta sexta-feira de manhã em Lisboa com Fernando Araújo, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João. Em causa está a possível nomeação do médico para o recém-criado cargo de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Fernando Araújo é o nome apontado para ficar à frente da nova entidade, mas não confirmou a intenção de aceitar ou não o cargo. Nem o Governo confirmou se fez o convite. Fonte do Ministério da Saúde confirmou à Lusa que, no final da reunião desta sexta-feira, haverá declarações aos jornalistas.

Manuel Pizarro tinha adiantado que o nome do diretor executivo do SNS deveria ser anunciado ainda esta semana, estando apenas pendente da publicação da regulamentação da direção executiva em Diário da República. "Mal seja publicado, anunciaremos qual é a pessoa que convidamos e se essa pessoa aceita ou não aceita", disse o governante.

PUB

Sem atrasos

Na quarta-feira, o ministro da Saúde afirmou não haver "nenhum CEO nomeado", nem "nenhum atraso no processo". Sobre as responsabilidades, o diretor executivo do SNS terá a seu cargo "operações de natureza operacional e técnica".

A possível descentralização da sede da direção executiva do SNS para fora de Lisboa tem sido falada, reunindo consenso junto de autarcas do Norte e Centro. O PS de Coimbra defendeu em comunicado que o novo órgão devia ficar instalado naquela cidade. Manuel Pizarro admitiu que a localização possa ser fora da capital. "Essa hipótese existe sempre".