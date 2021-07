Ministro do Ambiente em isolamento após contacto de risco

JN/Agências Hoje às 10:30 Facebook

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, está em isolamento profilático, após ter tido um contacto de risco com uma pessoa infetada com covid-19, anunciou, esta terça-feira, fonte do ministério.

De acordo com a mesma fonte, Matos Fernandes não tem sintomas e encontra-se bem, mas foi aconselhado pelas autoridades de saúde a ficar em isolamento, tal como aconteceu com o primeiro-ministro, António Costa, após contacto de risco.

A presença do governante era esperada na cerimónia de lançamento do concurso público internacional de conceção/construção do sistema de Bus Rapid Transit (BRT) do Metro do Porto, que inicialmente estava previsto para 21 de abril.

