Ministro do Planeamento infetado com covid-19

Nelson Souza, ministro do Planeamento, testou positivo à covid-19 e está com "sintomas ligeiros".

A informação foi confirmada ao JN pelo gabinete do ministro. Nelson Souza fez um primeiro teste no sábado, que deu negativo, após ter sido confirmado que o seu secretário de Estado, Ricardo Pinheiro, estava infetado com o novo coronavírus.

Ainda assim, esclarece o gabinete em comunicado, "o Ministro do Planeamento decidiu manter-se em isolamento profilático, adotando o regime de teletrabalho integral durante a corrente semana e abdicando de qualquer atividade exterior".

Esta quarta-feira à noite, como começou a apresentar "sintomas ligeiros de doença", submeteu-se a novo teste, "que, desta vez, deu resultado positivo". Nelson Souza ficará em isolamento, de acordo com os procedimentos determinados pela DGS.