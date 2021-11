Ministro do Planeamento já aponta para programas operacionais

C.S. Hoje às 21:42 Facebook

O ministro do Planeamento, Nelson Souza, apontou esta segunda-feira para os programas operacionais que se seguirão à desejada aprovação em Bruxelas do Acordo de Parceria do Portugal 2030, destacando que "aí é que os portugueses irão ver" a concretização das diretrizes que vão ser negociadas

Para já, apresentou numa reunião da Concertação Territorial as linhas orientadoras daquele acordo e terça-feira tem na agenda as audições com partidos e parceiros sociais. O objetivo é levar aquele documento ao Conselho de Ministros de quinta-feira e ter o plano concluído em Bruxelas no início de dezembro.

Esta segunda-feira à tarde, no final do encontro da Concertação Territorial, órgão que é presidido por António Costa, o ministro do Planeamento insistiu que salários baixos não são solução para uma competitividade sustentável. Ou seja, como já afirmou há dias, "salários baixos podem ser uma tentação de curto prazo, mas não fazem com que os negócios perdurem num prazo adequado".

Aposta nos transportes

No âmbito do Acordo de Parceria para os próximos fundos europeus, a entregar em Bruxelas no próximo mês, o ministro Nelson Souza destacou, no Palácio Nacional da Ajuda, a "forte aposta" nos transportes públicos, incluindo a ferrovia e, em particular, "a ferrovia ligeira nas áreas metropolitanas".

O Conselho de Concertação Territorial junta a Associação Nacional de Municípios Portugueses, as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, as comunidades intermunicipais e as comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR), sendo convocado pelo primeiro-ministro.