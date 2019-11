Ministro elogia "maturidade democrática e sindicalismo responsável"

JN Hoje às 22:00 Facebook

O ministro da Administração Interna elogiou o modo ordeiro como decorreu a manifestação desta quinta-feira e elogiou o papel "essencial" dos homens e mulheres das forças de segurança a quem "devemos" por nos mantermos como "um dos países mais seguros do mundo".

Em conferência de imprensa, Eduardo Cabrita fez questão de congratular a "maturidade democrática e sindicalismo responsável da manifestação", salientando a salvaguarda do direito de manifestação e de circulação e deixando uma mensagem de reconhecimento aos profissionais destacados para a operação do dia de hoje.

Após elogiar o modo como decorreu a manifestação, o ministro da Administração Interna recordou as principais linhas do Programa de Diálogo Social e de Ação para a Valorização das Forças de Segurança, que consta do programa de Governo e que foi desencadeado em diálogo com as associações da PSP e da GNR.

Eduardo Cabrita elencou algumas medidas como a "programação plurianual de admissões nas forças de segurança que permita o seu rejuvenescimento e a recuperação de capacidade operacional", a instalação de um "regime de segurança e saúde no trabalho adequado às suas funções" e "começar já a trabalhar na nova lei de programação para depois de 2021".

Por último, o ministro referiu que será feita uma análise do regime remuneratório, considerando o quadro de suplementos, abonos e remunerações adicionais das duas forças de segurança para que seja possível "dar-lhes coerência e adaptá-los aos novos tempos".