Ministro garante que rastreios do cancro do pulmão avançam este ano

Os números do Instituto Nacional de Estatística sobre a mortalidade por cancro do pulmão, traqueia e brônquios, mostram a "urgência" das medidas aprovadas pelo Governo contra o tabagismo, afirmou esta quarta-feira o ministro Manuel Pizarro.

Questionado sobre a implementação dos rastreios ao cancro do pulmão a pessoas que sejam ou tenham sido grandes fumadores, o ministro da Saúde recusou que os trabalhos com as organizações que vão ajudar a implementar os rastreios estejam estagnados.

Manuel Pizarro garantiu que as iniciativas vão mesmo começar em 2023. Em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita ao Hospital de Santo António, no Porto, o ministro explicou que se trata de "um projeto com enorme sofisticação do ponto de vista dos processos".