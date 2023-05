Ministro mordaz é a nova baixa da TAP

Marisa Silva e Carla Sofia Luz Hoje às 20:34 Facebook

Apelidado como um dos "jovens turcos" do PS, João Galamba foi chamado por António Costa para liderar a pasta das Infraestruturas após a saída de Pedro Nuno Santos, de quem era próximo. Quatro meses depois de ter assumido funções como ministro, deixa o Governo. Em causa está a mais recente troca de acusações com o ex-adjunto do seu gabinete por causa da TAP. Conheça o perfil de João Galamba.

João Saldanha de Azevedo Galamba nasceu em Lisboa, a 4 de agosto de 1976. É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e iniciou o doutoramento em Filosofia Política pela London School of Economics, que não chegou a terminar. Lecionou Filosofia Política no departamento de Government e trabalhou no Banco Santander de Negócios, na Cluster Consulting e na consultora DiamondCluster International como economista.

Em 2009, aceitou o convite de José Sócrates para participar no fórum Novas Fronteiras e acabou por integrar as listas do PS às eleições Legislativas daquele ano, embora com o estatuto de independente. Chegou à Assembleia da República nesse ano, onde permaneceu durante quase uma década. Foi deputado, coordenador dos deputados do Partido Socialista na Comissão de Orçamento e Finanças e vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A internet sempre foi um campo de batalha política para João Galamba, com um discurso mordaz, argumentativo e até provocatório. Primeiro, na blogosfera e, depois, nas redes sociais, sobretudo no Twitter.