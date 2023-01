Ministro não descarta mudar lei por causa de acidentes com trotinetas

José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, afirmou esta terça-feira que a legislação poderá vir a ser adequada, "se necessário", para tornar os novos meios de mobilidade, como o uso de trotinetas, mais seguros para todos os utilizadores das estradas.

O governante assumiu que os números de sinistralidade associados à mobilidade suave, onde se incluem as trotinetes, podem estar "subvalorizados". "Existe um número real de vítimas superior ao reportado pelas autoridades", apontou José Luís Carneiro, na abertura de um seminário sobre "Mobilidade Ativa: Futuro em Segurança", em Lisboa, organizado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e o Ministério da Administração Interna (MAI).

O ministro salientou haver muitas vítimas de acidentes com trotinetes que chegam às unidades hospitalares, mas que não ficam registadas para efeitos de sinistralidade rodoviária. José Luís Carneiro garantiu que o Governo tem trabalhado com os "principais agentes", de forma a reforçar as ações de fiscalização e de sensibilização relacionados com os meios de mobilidade suave.

PUB

No entanto, o responsável do MAI disse que parte do trabalho está assegurado pelas autarquias, que podem regular a velocidade e o estacionamento das trotinetes no espaço urbano. No início do ano, a câmara de Lisboa assinou um acordo com os cinco principais operadores de trotinetes na cidade para reduzir a velocidade máxima para 20 km/h e definir locais próprios de estacionamento.