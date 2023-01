Ministro não quer "conflitos institucionais" na investigação ao Amadora-Sintra

João Pedro Campos Hoje às 13:35 Facebook

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, apela a que haja união de todas as partes e não se trate a investigação das possíveis más práticas no Hospital Amadora-Sintra com conflitos institucionais

"Vejo de forma muito positiva que tenham sido dados passos mais rápidos para esclarecer a situação como deve ser e espero que, no espaço de dias, esses dados cheguem ao Ministério da Saúde. Este é um assunto muito sério, que não deve ser tratado com base em conflitos institucionais. Espero que estejam todos alinhados, para esclarecer o que tem de ser esclarecido", considerou o ministro.

O Ministério Público está a investigar possíveis más práticas em cirurgias no Hospital Amadora-Sintra, sendo que uma primeira peritagem aponta para dois casos de negligência e dúvidas em outros dois. Os casos remontam ao ano passado e foram comunicados à direção clínica do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) no início de outubro (17 doentes) e no final de novembro (cinco situações).

O jornal Expresso escreve hoje que os peritos que estão a alevra a cabo a investigação acusam o hospital de atrasar investigação. As suspeitas de más práticas da equipa de cirurgia da Amadora-Sintra já motivaram inquéritos na Ordem, no Ministério Público e na Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS).