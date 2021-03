Ministro responde a Rio sobre críticas da venda de barragens da EDP: "É mentira"

R.N.C. Hoje às 00:07 Facebook

João Pedro Matos Fernandes respondeu esta segunda-feira às críticas do presidente do PSD, que acusou o ministro do Ambiente de "mostrar-se descaradamente como advogado de defesa da EDP".

Em entrevista à RTP 2, o ministro do Ambiente adiantou que o ministério que tutela avaliou do "ponto de vista técnico" o negócio da venda das barragens da EDP, na bacia do Douro, à Engie. Matos Fernandes disse que o processo serviu apenas para avaliar uma "passagem, uma cessão do contrato de concessão que existia".

Rui Rio acusou o ministro de ser o "advogado de defesa da EDP" na sua página oficial do Twitter, esta segunda-feira, tendo agora Matos Fernandes respondido que "é mentira".

O presidente do PSD questionou ainda na mesma publicação na rede social se o "estratagema" não serviria para a empresa não pagar impostos. A EDP está a ser acusada de não ter pago o imposto de selo. O ministro, por sua vez, afirmou que "a Autoridade Tributária estará a olhar para este negócio".