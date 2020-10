JN Hoje às 16:53 Facebook

Os ministros dos Negócios Estrangeiros e do Ambiente tiveram teste negativo ao SARS-Cov-2.

O ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, está infetado com covid-19, o que obrigou a testar todos os elementos do Governo.

Faltava conhecer os resultados dos testes ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e ao ministro do Ambiente e Ação Climática João Pedro Matos Fernandes - ambos testaram negativo, confirmou ao JN o gabinete do primeiro-ministro.