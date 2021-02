Ministros vão passar a fazer testes periódicos à covid

Alexandra Figueira Hoje às 07:44 Facebook

Até agora, sete dos 19 titulares de pastas ministeriais foram diagnosticados com o novo coronavírus. Rastreio tem sido feito após contacto com positivos ou idas ao estrangeiro.

Os ministros, secretários de Estado e membros dos gabinetes começarão em breve a ser testados à covid-19, de forma periódica. Até ao momento, sete ministros foram infetados pelo SARS-CoV-2 e vários outros estiveram em isolamento profilático, incluindo o primeiro-ministro, no Natal.

O rastreio periódico dos gabinetes foi decidido "recentemente" e começará "em breve", disse ao JN fonte oficial do Ministério da Saúde, sem avançar maior detalhe. As duas razões invocadas foram o "o agravamento da situação epidemiológica", com a maior transmissão de covid-19 entre a população, e a "imprescindibilidade de manutenção do regular funcionamento do Governo".