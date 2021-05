Misericórdias querem "canal aberto" entre lares e hospitais

Zulay Costa Hoje às 09:34 Facebook

Documento que pretende lançar debate sobre novas respostas para idosos entregue ao Governo. Tecnologia pode ser usada para reforçar apoio domiciliário.

A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) enviou ao Governo um documento com novas propostas de respostas seniores, que inclui alterações legislativas e de políticas públicas para que as instituições se consigam adaptar ao novo perfil dos idosos: pessoas mais frágeis, com doenças crónicas, dificuldades de mobilidade e demências. E que desejam ficar em casa enquanto for possível. Uma das propostas é passar a haver um "canal aberto" com os hospitais, que lhes garanta a continuidade nos tratamentos.

A "pandemia levantou a questão de os lares não estarem a corresponder àquilo que era suposto", algo que não surpreendeu as Misericórdias que já vinham "alertando" para a situação, explica ao JN Manuel de Lemos, presidente da UMP.