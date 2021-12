Misericórdias reclamam apoios para fazer face ao aumento do salário mínimo

Maria Anabela Silva Hoje às 17:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Reunidas este sábado em assembleia-geral em Fátima, as misericórdias portuguesas reclamam apoios do Estado para fazer face ao impacto do aumento do salário mínimo, que entrará em vigor em janeiro.

A solução passará pelo reforço da comparticipação estatal, nomeadamente na valência de lar. O problema, adverte Manuel Lemos, presidente da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), é que esse reforço da comparticipação "só será possível" com o novo Orçamento do Estado (OE).

"Se não se encontrar uma outra solução dentro do atual quadro legal, anteveem-se meses muito difíceis para as instituições, pois, na melhor das hipóteses, só em maio ou junho teremos novo OE", alerta o dirigente.

Em declarações ao JN no final da assembleia-geral, que decorreu em Fátima, Manuel Lemos deu conta da "enorme preocupação" e do "desespero" expressado pelos representantes das misericórdias em relação ao impacto do aumento do salário mínimo para 705 euros e à "baixíssima comparticipação do Estado nos custos reais das respostas sociais". A título de exemplo, referiu o caso da valência de lar, onde a comparticipação estatal por utente ronda "35 a 37% do custo".

Instituições "exauridas"

"Face a essa realidade e às dificuldades das famílias, as instituições estão exauridas e sem saber como irão conseguir mais 48 euros por cada funcionário com o salário mínimo, onde se incluem os 40 euros de aumento real e os custos sociais associados", constata o líder da UMP, frisando, contudo, que essa subida "não de discute".

Questionado se o agravamento da asfixia financeira das instituições pode levar ao encerramento de valências, Manuel Lemos admite que essa é uma possibilidade. "O pior que podia acontecer é vermos instituições a cair como castelos de cartas. Onde colocávamos os nossos idosos ou os doentes que estão nos hospitais?", questiona, admitindo que o risco de tal acontecer "é real".

PUB

O presidente da UMP criticou também o concurso para a requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais, recentemente publicado, que estipula o valor de 180 euros por metro quadrado. "Há sete anos, já era de 700 a 800 euros. O aviso do concurso tem de ser suspenso e retificado sob pena de ficar vazio ou de haver instituições que concorram, o que lhes seria fatal", alega.

Durante a assembleia-geral foi aprovada uma proposta para iniciar o processo de constituição de uma fundação de solidariedade social, que assumirá a gestão das respostas sociais da UMP, de forma a que "a união se possa concentrar mais no apoio às suas associadas".