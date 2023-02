Missão portuguesa vai à Ucrânia dar formação médica diferenciada

Inês Schreck Hoje às 12:55 Facebook

Uma equipa de quatro médicos, dois portugueses e dois luso-ucranianos, parte na sexta-feira para a Ucrânia para formar 50 profissionais de saúde no transporte de doente crítico, ao abrigo de um protocolo assinado esta segunda-feira entre a Ordem dos Médicos e o Ministério da Saúde. Portugal já enviou para o país em guerra 10,5 milhões de embalagens de medicamentos, num total de 2,6 milhões de euros.

A missão desenvolvida no âmbito do Gabinete de Apoio Humanitário da Ordem dos Médicos, criado há cerca de um ano, vai ao encontro das necessidades identificadas pelos ucranianos e conta com o apoio do Ministério da Saúde.

"Connosco não há fadiga da solidariedade", assegurou o ministro da Saúde, realçando o simbolismo da assinatura do protocolo no dia em que se assinala um ano da invasão da Ucrânia pela Rússia.