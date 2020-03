Missas e catequese suspensas em Felgueiras e Lousada

Joana Amorim Hoje às 12:48 Facebook

Diocese do Porto acaba de anunciar, nesta segunda-feira, a suspensão de todas as missas nas vigarias de Lousada e Felgueiras. Nas escolas fechadas pelas autoridades de saúde a catequese fica suspensa. E funerais só para familiares diretos.

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, acaba de publicar, nesta segunda-feira, uma nota episcopal onde determina a suspensão de todas as missas e devoções populares até ao meio-dia do próximo sábado nas vigarias de Lousada e Felgueiras, onde se registam em maior número casos de infeção por Covid.19.

Relativamente à catequese, o bispo do Porto informa que as mesmas serão encerradas apenas nas escolas que também forem fechadas por decisão das autoridades de saúde nacionais. No caso, e até ao momento, todas as de Felgueiras e Lousada, tanto públicas como privadas.

De acordo com a nota episcopal publicada nesta manhã de segunda-feira na página na Internet da diocese do Porto, as medidas abrangem também os funerais, com D. Manuel Linda a pedir às vigarias que tentem "celebrá-los, exclusivamente, com a presença dos familiares diretos". Sendo que, sublinha, os participantes naqueles atos fúnebres devem ser alertados "que não devem exprimir os seus pêsames ou sentimentos mediante abraços, beijos ou afagos".

Relativamente à "celebração ou não de missas de 'preceito' [em que é obrigatória a participação de todo o fiel católico] no próximo sábado e domingo, dependerá da evolução que se verifique ao longo da semana", lê-se na referida nota. A administração de outros sacramentos "será feita apenas em caso de urgência e para o menor número possível de pessoas".

O bispo do Porto faz saber que estas medidas surgem na sequência de um contacto por parte do "presidente da Administração Regional de Saúde do Norte", pedindo-lhe "colaboração para ajudar a circunscrever o coronavírus".