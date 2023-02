Missas e redes sociais mobilizam católicos para a vigília de oração

A mobilização para a vigília de oração em solidariedade para com as vítimas de abusos sexuais, agendada para a noite desta quarta-feira, entre as 21 e as 22 horas em todas as dioceses portuguesas, foi feita nos altares das igrejas e nas redes sociais. No fim de semana, vários párocos anunciaram durante a missa o local e hora da vigília e apelaram à participação dos católicos na concentração de "Quarta-Feira de Cinzas".

A iniciativa foi marcada por um grupo de católicos, em Lisboa, para "mostrar vergonha e pedir perdão" pelos abusos sexuais no seio da Igreja e, rapidamente, foi seguida por leigos em todo o país.

"Não podemos ficar indiferentes ao que agora sabemos claramente, mas podemos ser proativos para que estas situações não se repitam", afirmou Sofia Thenaisie, uma das organizadoras da vigília no Porto. Na Invicta, o encontro será junto à Torre dos Clérigos e cada participante deverá levar uma vela. "Houve coragem na encomenda e na realização do relatório. Terá que haver, também, coragem para as mudanças necessárias. E estamos juntos, religiosos e leigos na procura desse novo caminho", referiu, ainda, a professora da Universidade Católica.