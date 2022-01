Mobilidade é tema prioritário em Braga com TGV à vista

Sandra Freitas Hoje às 18:41 Facebook

Novas ou velhas caras, mais ou menos ligadas ao distrito Braga, todos os cabeças de lista dos partidos que elegeram deputados em 2015 convergem numa preocupação: a de se encontrarem novas soluções de mobilidade, sobretudo, para o Quadrilátero Urbano, composto pelos concelhos de Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães.

Areia de Carvalho, cabeça de lista pelo CDS-PP

André Coelho Lima, do PSD, e José Maria Cardoso, do BE, voltam a encabeçar as listas dos seus partidos pelo círculo eleitoral de Braga. Um cenário diferente do PS, que escolheu agora o número dois da direção, José Luís Carneiro, para liderar a candidatura no distrito - após o afastamento de Sónia Fertuzinhos -, e do CDS-PP, que foi buscar o advogado Areia de Carvalho para ocupar o lugar deixado por Telmo Correia, que entrou em rutura com a direção de Francisco Rodrigues dos Santos.