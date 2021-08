Moção de Costa, a única a votação, aprovada por 95,78% dos delegados

João Vasconcelos e Sousa e Maria Campos Hoje às 12:29 Facebook

A moção "Recuperar Portugal, Garantir o Futuro", a única submetida a votação no Congresso do PS, foi aprovada com os votos de 95,78% dos delegados. O documento, cujo primeiro subscritor é António Costa, recebeu 976 votos favoráveis.

Os resultados foram anunciados este domingo pelo presidente do partido, Carlos César. Houve um total de 1019 votos a sufragar a moção estratégica do primeiro-ministro. Além dos 976 votos a favor, registaram-se ainda 24 votos brancos e 19 votos contra.

Para a Comissão Nacional, a moção venceu com 931 votos a favor (92,45%) e 76 votos em branco. Já para a Comissão Nacional de Jurisdição, registaram-se 950 votos a favor (94,34%) e 57 votos em branco.

Uma percentagem semelhante foi registada para a Comissão Nacional de Fiscalização: 952 votos a favor (94,54%) e 55 votos em branco.