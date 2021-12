Moção de estratégia global de Rio aprovada com duas abstenções

Gina Pereira e Hermana Cruz Ontem às 23:59 Facebook

A moção de estratégia global de Rui Rio foi aprovada sem votos contra e duas abstenções, anunciou o presidente da mesa do Congresso, Paulo Mota Pinto, que anunciará mais tarde o número total de votos a favor.

A moção de estratégia global de Rui Rio foi votada de braço no ar este sábado quando faltavam dez minutos para a meia-noite, por larga maioria.

O documento, intitulado "Portugal ao Centro", foi aprovado sem qualquer voto contra e com duas votações.

Este domingo, até às 11 horas, decorrem as votações para os órgãos nacionais do partido, cujo resultado será anunciado na sessão de encerramento do 39.º congresso do PSD, marcada para as 13 horas.