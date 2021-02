Moderação é a receita de Rio para tirar votos a PS e Chega

João Vasconcelos e Sousa Ontem às 23:15 Facebook

O presidente do PSD, Rui Rio, excluiu, esta segunda-feira, um futuro acordo a nível nacional com o Chega, a menos que o partido de André Ventura faça uma "evolução de moderação".

O discurso moderado é também, de resto, a estratégia com que Rio espera fazer a "conquista ao Centro", aproveitando o "descalabro" de um Governo que, acredita, já "nunca mais irá ao sítio". No entanto, o social-democrata deixa uma promessa: não será "vingativo" com o PS, já que a sua prioridade é o "interesse nacional".

"Excluo um acordo com o Chega nos termos do que o Chega, neste momento, é", disse Rio, em entrevista à TVI. Se Ventura "fizer uma evolução de moderação, poderemos eventualmente conversar". No entanto, garantiu que o PSD nunca aceitará nada que "choque" com os seus princípios, como ataques a minorias.

O líder da Oposição relativizou o crescimento do Chega, acusando Ventura de "bazófia" e de, ao contrário da extrema-direita espanhola ou alemã, não ter um pensamento "estruturado".

O Chega, vincou Rio, é uma "federação de descontentes" que só se une "pela negativa". "Encheu e agora vai esvaziar", declarou, referindo-se aos 11,9% de Ventura nas presidenciais. Contudo, admitiu que o PSD terá de conseguir "convencer" esse eleitorado.

Rio - que insistiu não ser de Direita mas "de Centro - acredita que a moderação irá dar-lhe alegrias também na disputa por votos na área do PS: "Se me mantiver no meu sítio, com um discurso moderado, a conquista ao Centro aparecerá", fruto do "descalabro" do Governo.

Rio também criticou a "bagunça" e "aselhice" na vacinação. Acusou o Executivo de "falta de planeamento", mas referiu que a queda de António Costa seria "o pior que podia haver" num contexto de pandemia. Exigiu ainda a demissão da ministra da Justiça - a da Saúde ainda tem condições para ficar, considerou - e pediu que o presidente da República seja "mais exigente" com o Governo.