Moedas pede união para ganhar o país como o PSD ganhou Lisboa

Gina Pereira e Hermana Cruz Hoje às 17:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, está convencido de que a vitória nas autárquicas na capital pode ser o impulso para o PSD ganhar as legislativas de 30 de janeiro. Mas, para isso, "a pafrtir do congresso não há mais apoiantes de Paulo Rangel e apoiantes de Rui Ri". "Somos todos PSD", disse, este sábado.

"Acho que a vitória (em Lisboa) foi muito importante, deu uma dinâmica muito importante, e, como disse muitas vezes na campanha, acho que de Lisboa vamos ganhar o país. E, portanto, é isso que venho dizer, para estarmos unidos, porque é a hipótese que temos de ganhar o país", disse Carlos Moedas, à chegada ao 39º congresso do PSD, em Santa Maria da Feira.

Por isso, o presidente da Câmara de Lisboa apelou à união do partido. "Vim para dar muito ânimo a toda a gente. E estou aqui para dar um grande abraço a Rui Rio, mas também a Paulo Rangel e a todos os que estão aqui que fazem o partido, que fazem esta união, que pode mudar as coisas em Portugal", afirmou.

É que, para Moedas, a vitória em Lisboa deu "duas lições". "Só ganhamos Lisboa porque estávamos unidos como partido". Por isso, é tempo de colocar um ponto final no duelo entre Rui Rio e Paulo Rangel.

"A partir deste congresso não há mais apoiantes de Paulo Rangel nem apoiantes de Rui Rio. Somos todos PSD, somos todos importantes, indispensáveis. Somos todos PSD", afirmou, já aos congressistas, Carlos Moedas.

Acresce que o autarca lisboeta sente uma vontade de mudança no país. "Há uma asfixia de cansaço", disse à entrada. "As pessoas estão desiludidas e só votarão em nós quando provarmos que geramos confiança", acrescentou, no palco do Europarque, considerando que a segunda lição das autárquicas em Lisboa foi a necessidade de o PSD defender "um inconformismo moderado".

Carlos Moedas, que conseguiu a primeira ovação da tarde, começou a intervir como prometeu, à entrada, que o faria: a agradecer pelo apoio dado nas autárquicas. "Costumava vir como militante de base e estou aqui como presidente da Câmara de Lisboa é uma sensação fantástica vir aqui agradecer a tantos que me apoiaram por este país fora. Devo muito ao meu partido. Devo muito a todas estas pessoas que estão aqui", disse ainda o autarca.