Montagem de palco-altar arranca em abril

O palco-altar do Parque Tejo Trancão, que vai receber o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, vai começar a ser montado em abril, avançou ao JN a Câmara de Lisboa, um mês depois de anunciar que iria reduzir o valor da estrutura de 4,2 para 2,9 milhões de euros.

O plano de mobilidade "já está adiantado" e será conhecido na próxima semana, confirmou também ao JN o coordenador do grupo de projeto para a Jornada Mundial da Juventude, José Sá Fernandes.

A quatro meses do megaevento católico, que se realiza na primeira semana de agosto, as obras no Parque Tejo Trancão continuam sobretudo ao nível do solo. "A empreitada de reabilitação do aterro sanitário está na fase de acabamentos, com aplicação de sementeira e revestimentos finais dos caminhos até ao final do mês de março. Em abril, será instalado o equipamento de controlo das redes de extração de biogás e lixiviados, na ETAR de Beirolas. O palco está previsto começar a ser montado em abril", revela a Câmara de Lisboa.

Sá Fernandes disse ao JN que continua à espera que os municípios de Lisboa e Loures e a Igreja decidam se querem instalar a ponte militar, por onde o papamóvel atravessará o rio Trancão. Anacoreta Correia, vice-presidente da Câmara de Lisboa, admitiu, no mês passado, que a ponte, que poderá custar até um milhão de euros, poderá já não ser montada para se poupar no evento. Questionada agora sobre se prevê eliminar mais alguma despesa, a Autarquia diz apenas que "os gastos são investimento na cidade, em equipamentos para Bombeiros, Polícia Municipal e Proteção Civil de Lisboa, entre outros".