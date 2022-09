Montenegro a "varrer" o país e ainda a tentar ser visto como alternativa

Dois meses depois de ter tomado posse como sucessor de Rui Rio, os sociais-democratas acreditam que Luís Montenegro está a conseguir unificar o partido e a marcar a agenda política do país. Especialistas em Ciência Política até concordam com a pacificação interna. Mas consideram que falta ser visto pelos portugueses como um possível futuro primeiro-ministro.

"Aquilo que foi uma promessa desta liderança está a ser absolutamente cumprido", considera o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, referindo-se à reaproximação com o eleitorado.

Luís Montenegro passou os dois primeiros meses de liderança do PSD a "varrer" o país, marcando presença em todas as feiras e festividades. "Tem sido feita uma política de muita proximidade com as pessoas, o que deve ser feito: reconciliarmo-nos com os portugueses", sublinha.