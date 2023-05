Montenegro acusa António Costa de falta de liderança

JN Hoje às 21:08 Facebook

Minutos antes de António Costa falar ao país, o líder do PSD, Luís Montenegro criticava no Twitter a falta de liderança do primeiro-ministro.

"A saída do ministro das Infraestruturas pelo próprio pé, depois das reuniões de manha e da tarde não terem produzido esse resultado, diz muito sobre a liderança - ou a falta dela - do primeiro-ministro", escreveu Luís Montenegro na rede social pouco depois de ser anunciado o pedido de demissão de João Galamba e minutos antes de António Costa dizer ao país que recusou esse pedido de demissão.

