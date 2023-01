Montenegro acusa Governo de usar PRR para "fazer campanha política"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 13:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder do PSD acusou o Governo de utilizar o PRR para "fazer campanha política já hoje no terreno", alegando também que o primeiro-ministro "copiou" a ideia social-democrata de efetuar um périplo pelos municípios. Luís Montenegro considerou ainda que as "contas equilibradas" de que o Governo se orgulha têm "pés de barro".

Em Lisboa, num evento organizado pelo Partido Popular Europeu, o presidente do PSD acusou o Executivo de utilizar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para proveito próprio. No entender de Montenegro, o objetivo do roteiro de Costa pelo país é "usar o dinheiro que é nosso" para "prometer obras" e "inaugurar primeiras placas", como "os socialistas adoram".

O líder social-democrata alegou que o Governo está a tentar perceber, em cada município, quais as obras mais avançadas a tempo de serem encaixadas no PRR, mas com estimativas de custo "muito aquém" do valor real. Isso, defendeu, constituirá um "presente envenenado" para as autarquias no futuro.

PUB

"O Governo português está a enganar os municípios portugueses, está a enganar o espírito do PRR, está a aproveitar para fazer campanha política e para onerar ainda mais as dificuldades financeiras das autarquias", acusou Montenegro.

Abordando o eventual cenário da queda do Executivo, o social-democrata voltou a defender a ideia de que "os mandatos são para cumprir". No entanto, avisou: "Se o Governo não mudar de políticas, vamos ter de mudar de Governo".

Impostos, degradação dos serviços públicos e pouco crescimento

Montenegro também considerou que, desde que regressou ao poder, o PS tem tentado quebrar o "estigma" da incapacidade de gestão das finanças públicas. Apesar disso, contestou a ideia de que o Executivo alcançou "contas certas" ou, sequer, "equilibradas".

"As contas equilibradas do Governo têm pés de barro", afirmou. Segundo o líder da Oposição, a suposta estabilidade neste capítulo assenta em três ideias: "impostos máximos, serviços públicos mínimos e uma economia a crescer muito menos do que as dos países da coesão". Esta observação foi aplaudida pelos presentes.

Para Montenegro, esta forma de gerir o país "foi adiando a investimentos públicos essenciais", deixando Portugal à espera do "Euromilhões" do PRR. O resultado, alegou, é o referido programa ser maioritariamente direcionado para empresas públicas e não para as famílias e empresas, como o líder do PSD advoga.