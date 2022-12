Montenegro antecipa regresso a Portugal e reúne Comissão Permanente na segunda-feira

JN/Agências Hoje às 20:10 Facebook

O PSD anunciou, esta quinta-feira, que Luís Montenegro, que se encontrava no estrangeiro, "antecipou o seu regresso a Portugal" e vai reunir, na próxima segunda-feira, a Comissão Permanente Nacional do partido, na sequência da demissão de Pedro Nuno Santos.

"O Presidente do PSD, Luís Montenegro, que se encontra fora do país, antecipou o seu regresso a Portugal por forma a reunir a Comissão Permanente Nacional do PSD na próxima segunda-feira, dia 2 de janeiro, na sede nacional do partido", lê-se num comunicado hoje divulgado pelo PSD.

Este comunicado surge depois de, hoje de manhã, o PSD ter requerido um debate de urgência com o primeiro-ministro na próxima quarta-feira, na sequência da demissão do ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação Pedro Nuno Santos.

Em conferência de imprensa no Porto, o vice-presidente do PSD Paulo Rangel exigiu que António Costa "dê uma explicação cabal" na Assembleia da Republica, considerando que há uma "epidemia de crises políticas" no Governo socialista com 11 demissões em sete a nove meses.

Nesta conferência de imprensa, Paulo Rangel informou ainda que Luís Montenegro se encontra fora do país por motivos familiares.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, demitiu-se na quarta-feira à noite para "assumir a responsabilidade política" do caso da indemnização de 500 mil euros da TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro.

Esta foi a terceira demissão do Governo em dois dias, depois de Alexandra Reis, da pasta do Tesouro, no centro da polémica com a indemnização, e do secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, que acompanhou a decisão de Pedro Nuno Santos.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, demitiu na terça-feira a secretária de Estado do Tesouro, menos de um mês depois de Alexandra Reis ter tomado posse e após quatro dias de polémica com a indemnização de 500 mil euros da TAP, tutelada por Pedro Nuno Santos.

Alexandra Reis recebeu uma indemnização por sair antecipadamente, em fevereiro, de administradora executiva da transportadora aérea. Em junho, foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV) e este mês foi escolhida para secretária de Estado do Tesouro.