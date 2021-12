Montenegro com lista ao Conselho Nacional do PSD

Hermana Cruz Hoje às 07:32 Facebook

Ex-candidato à liderança promete discursar no congresso. Rio desafiado a não se aliar ao PS.

Dois anos depois de ter prometido que não se calaria, Luís Montenegro deverá voltar a protagonizar um dos discursos mais aguardados do congresso do PSD deste fim de semana, em Santa Maria da Feira. Segundo apurou o JN, está a ser preparada também uma lista ao Conselho Nacional afeta ao ex-candidato à liderança do partido.

Rui Rio até pode sair de Santa Maria da Feira com a imagem de um partido unido em torno do líder, por causa das legislativas, mas os sinais de que os seus críticos internos continuarão à espreita estarão lá, sobretudo nas listas ao Conselho Nacional, o órgão máximo entre congressos.