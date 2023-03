Montenegro critica "estilo socrático" de Costa com anúncios que estão para "sair do papel"

JN/Agências Hoje às 16:26 Facebook

O presidente do PSD criticou, esta quarta-feira, o "estilo mais socrático" que o primeiro-ministro está a exibir com anúncios no parlamento de medidas que ainda estão "para sair do papel" e exortou o Governo a preocupar-se com "as reais dificuldades" da população.

"Estou a ver António Costa a começar a exibir aquele estilo mais socrático de ir ao parlamento fazer anúncios e repetir anúncios", comentou Luís Montenegro o presidente do PSD, após uma reunião com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, em Bruxelas, na Bélgica.

O líder social-democrata interrogou-se sobre os anúncios "assim repentinos, à boa maneira com que António Costa tem habituado o país", comentando a seguir: "Não sei se são para sair do papel".

Acima de tudo, acrescentou, "aquilo de que o país precisa são respostas concretas", mas o primeiro-ministro anunciou "apenas ideias".

"Espero, sobretudo, que o Governo tenha em atenção as reais dificuldades que têm hoje as pessoas, as famílias, as empresas em Portugal, com o aumento do custo de vida [...] Ando há um ano a chamar a atenção do Governo e de António Costa, uma coisa é termos uma inflação de 7% ou 8%, outra coisa é termos produtos alimentares a subir em média mais de 20%", sustentou.

Luís Montenegro foi questionado sobre a disponibilidade do Governo para olhar para os salários da função pública e baixar o IVA dos bens alimentares pouco depois de António Costa o anunciar na Assembleia da República.

Costa "perdeu a cabeça" ao tentar responsabilizar último Governo PSD por privatização

O presidente do PSD considerou que o primeiro-ministro "perdeu um pouco a cabeça" quando tentou "atribuir responsabilidades inusitadas" e "atirar lama ética" ao último Governo social-democrata por causa do processo de privatização da TAP.

"[Sobre a TAP] creio que o primeiro-ministro perdeu um pouco a cabeça, para não dizer mesmo que se passou, ao querer agora atribuir responsabilidades inusitadas ao Governo do PSD", sustentou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas depois de uma reunião com a delegação social-democrata no Parlamento Europeu (PE) e a presidente da instituição, Roberta Metsola, em Bruxelas, na Bélgica.

Na ótica do presidente social-democrata, o primeiro-ministro "já disse tudo e o seu contrário" e fez o mesmo quando "primeiro nacionalizou uma parte, depois nacionalizou 100%" da companhia aérea e agora vai avançar para privatização.

Luís Montenegro acusou António Costa de "tentar atirar lama ética para cima do PSD" quando "o que fez foi penalizar de forma grosseira o erário público" e os contribuintes.

Na ótica do líder social-democrata, o líder do executivo atual "está atrapalhado" e limitou-se a criar "cortinas de fumo comunicacionais" para disfarçar a "incapacidade que tem tido de dar resposta" aos problemas do país.