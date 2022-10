Montenegro culpa Costa por pobreza e pela austeridade

O líder do PSD contra-atacou, esta terça-feira, o secretário-geral socialista e primeiro-ministro, acusando-o de ter estado sempre por trás da austeridade e de estar a empobrecer o país para obter contas certas. Luís Montenegro garantiu que o Governo de Pedro Passos Coelho foi forçado a mexer em salários e pensões para cumprir um memorando da Troika, assinado então pelo líder do PS José Sócrates, em concordância com António Costa.

Numa apresentação, na segunda-feira, da proposta de Orçamento do Estado para 2023, António Costa virou, assim, espingardas para o PSD: "Temos hoje uma Segurança Social mais sólida do que tínhamos em 2015".

A resposta de Montenegro não tardou. "Eu sei que o dr. António Costa e o PS tentam sempre esgrimir argumentação com base numa palavra malvada, que é a palavra austeridade", começou por dizer, ao encerrar as jornadas parlamentares do PSD. Para reconhecer que o Governo PSD/CDS mexeu em rendimentos.