Montenegro devia ter dito "com o Chega, nada, nada, nada", diz Costa

JN Hoje às 20:43, atualizado às 20:47 Facebook

Twitter

Partilhar

António Costa considera que Luís Montenegro não se distanciou suficientemente do Chega, quando referiu que não teria num Governo "políticos racistas, nem oportunistas, nem populistas". Em entrevista à RTP, o primeiro-ministro e líder do PS afirmou mesmo que o PSD está condicionado pelo partido da extrema-direita.

"O grande problema do Chega não é a dimensão eleitoral, é o que o Chega condiciona" e contamina os partidos da direta, explicou, dizendo que o PSD tem atitudes de um partido que não é institucional, incluindo no vocabulário que usa.

"Montenegro manteve equívoco", quando devia ter dito com o Chega "nada, nada, nada", porque, segundo acredita, "Montenegro quer que se distinga pouco o PSD para os eleitores do Chega. "O populismo contamina. É preciso usar máscara e vacinar-nos", afirmou, fazendo uma analogia com a pandemia.

PUB

Sobre uma possível dissolução do Parlamento, Costa afirmou que os portugueses votaram "pela estabilidade de quatro anos", recusando que o Governo caia. Voltando a falar sobre a "bolha mediática", o primeiro-ministro foi claro: "Dissolução? Os portugueses estão nem aí".

Na entrevista, Costa recusou abordar outro dos assuntos do momento: a TAP. Costa nada disse sobre o suposto parecer jurídico, que não seria exibido para não prejudicar um possível litígio em tribunal, mas que afinal não existia. Remeteu o caso para o Parlamento, para "não interferir nos trabalhos da comissão de inquérito".

Sobre um possível sucessor, costa deixou elogios ao antigo Ministro das Infraestruturas. "Pedro Nuno Santos é indiscutivelmente um dos grandes quadros políticos do PS", afirmou. "A vida de um político não é uma corrida de 100 metros, é uma vida", disse ainda Costa, sublinhando que ao longo dessa vida um político "vai sendo sucessivamente avaliado".