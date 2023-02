Montenegro disponível para aumentar prazo de prescrição de crimes de abuso

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 14:09 Facebook

O líder do PSD afirmou, esta terça-feira, ter ficado "completamente chocado" com o conteúdo do relatório da comissão que estudou os abusos sexuais na Igreja Católica. Luís Montenegro mostrou-se também disponível para alargar o prazo de prescrição deste tipo de crimes: atualmente, as vítimas podem apresentar queixa até fazerem 23 anos, o PSD vai ponderar alargar essa possibilidade até aos 30, como sugeriu a comissão.

"Fiquei completamente chocado com o conteúdo do relatório nas suas mais variadas dimensões - quantitativa, qualitativa e de toda a descrição que é feita", afirmou o presidente do PSD, em Lisboa. "É verdade que o espaço temporal é alargado mas, efetivamente, é imperdoável tudo o que se passou", referiu.