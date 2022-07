Montenegro diz que acordo com Chega nos Açores não fere princípios do PSD

O líder do PSD reiterou este domingo, nos Açores, que não existe "nenhuma violação dos princípios" do partido no que toca ao acordo local com o Chega, que sustenta o Governo Regional do arquipélago. Luís Montenegro também acusou o Governo de "incapacidade, incompetência e displicência" no combate aos incêndios.

"Já tive ocasião de dizer que não há nenhuma violação dos princípios e valores do PSD com a formalização e execução desse acordo", afirmou o líder social-democrata, após o encerramento do congresso do PSD/Açores, em Ponta Delgada.

Ao ser relembrado das suas declarações no congresso social-democrata, no início do mês - quando garantiu que o partido nunca se associará "a qualquer política xenófoba ou racista" -, Montenegro reafirmou que o acordo com o Chega nos Açores não viola os princípios do PSD.

"Nós nunca ultrapassaremos a linha dos nossos princípios e dos nossos valores. Portanto, como isso aqui não aconteceu, nem é sequer tema", insistiu o novo líder da Oposição.

Costa é "responsável" pela falta de meios no combate aos incêndios

Montenegro também abordou o tema dos incêndios, criticando a falta de eficácia da resposta dada pelo Governo. "O dr. António Costa e o PS mais uma vez falharam", resumiu, acusando o chefe do Executivo de ser "responsável pela vulnerabilidade da nossa floresta e pela falta de meios" à disposição dos bombeiros.

"O exemplo dos meios aéreos é sintomático da incapacidade, incompetência e mesmo até de alguma displicência que o poder central teve e tem na gestão deste problema", frisou Luís Montenegro.