Montenegro diz que Governo tem medo e "decalca" propostas do PSD

O presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou este sábado o Governo de decalcar propostas que havia chumbado quando estas foram feitas pelo PSD. Ao discursar no aniversário do partido, considerou que os portugueses estão pior do que no período da "troika".

"Fomos nós que apresentámos as orientações prioritárias para o Orçamento do Estado, como baixar o IVA da eletricidade e do gás, ter mecanismos de apoio para os que estão a ver as prestações da casa a subir. Apresentámos estas ideias, foram rejeitadas. Apresentámos uma proposta para que atualizassem as pensões de acordo com a lei, chumbaram e disseram que era irresponsável, retiraram meio milhão de euros aos pensionistas em Portugal. Passados três meses decidiram exatamente aquilo que chumbaram quando foi apresentado por nós", apontou, completando que estas propostas mostram que o PSD está preparado para Governar o país.

"Já aconteceu na educação, nalgumas áreas na saúde, na habitação. Já aconteceu tantas vezes [o Governo copiar propostas do PSD], porque é que há tantas pessoas a dizer que não estamos preparados quando já o mostrámos", considerou, ao discursar durante o 49.º aniversário da fundação do PSD.

Para Luís Montenegro, esta situação acontece por medo. "Já perceberam que Portugal está a sentir e compreender. Até o programa Sentir Portugal, em que fomos uma semana para um distrito, está a ser repetido por eles, com o programa Governo Mais Próximo. Mas eles só estão dois dias", acusou o líder social-democrata.

Pior do que na troika

Luís Montenegro discursou este sábado no 49º aniversário do PSD, que decorreu no Convento de São Francisco em Coimbra. Entendeu que Portugal está "a empobrecer na vida de cada um" e defendeu que a situação atual é mais difícil do que no período da intervenção da troika.

"De 2011 a 2015, com um condicionalismo inacreditável, na saúde, educação, acesso ao que é fundamental na vida, conseguimos não perder tanta qualidade de vida como a que tem sido perdida nos últimos anos", apontou.

Dramático não aceitar demissão de Galamba

Ainda sobre a não aceitação do pedido de demissão do ministro das Infraestruturas, João Galamba, o líder do PSD apelidou de "dramática" a situação.

"Não há uma razão para não ter aceite o pedido de demissão do ministro. Se o próprio ministro entende que não tem condições, se disse que se queria demitir para preservar a sua dignidade, o primeiro-ministro tem de explicar porque não aceitou, criando um conflito institucional com o presidente da República, o que até é um ato de ingratidão, pela colaboração que tem havido", criticou.

Balsemão dá recado a Marcelo

Para além do discurso de Montenegro, a cerimónia do 49º aniversário do PSD contou com uma mensagem de vídeo de Francisco Pinto Balsemão, fundador do partido, que considerou o atual Governo "desgovernado com casos e casinhos", apontando também o dedo ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Estes casos e casinhos têm corrido sob a batuta de um Presidente da República que devemos apoiar, mas que não dá as entradas certas aos diversos solistas", atirou.

Num evento que contou com momentos musicais, passou um vídeo, durante os hinos do partido, com os antigos líderes. O atual presidente, Luís Montenegro, e Pedro Passos Coelho foram os mais aplaudidos quando as suas imagens passaram.