Montenegro diz que João Cravinho precisa de esclarecer custos do hospital militar

O presidente do PSD defendeu hoje que o ministro João Cravinho tem de dar um esclarecimento cabal sobre o nível de conhecimento que tinha acerca da derrapagem no custo das obras no antigo Hospital Militar de Belém.

"É público que temos um conjunto de 30 questões já inventariadas e as informações que hoje vêm na comunicação social reforçam a necessidade de o esclarecimento ser cabal, quanto ao nível de conhecimento e quanto à eventual negligência de informação que estava na posse do senhor ministro e que possa ter sido desvalorizada", destacou.

No final de uma visita à fábrica do Licor Beirão e ao Laboratório de Estudos sobre incêndios Florestais, na Lousã, Luís Montenegro realçou a importância de se aferir se João Cravinho foi responsável por "não evitar tal derrapagem", que considerou ser "muito significativa".

O jornal 'Expresso' noticiou hoje que o ex-ministro da Defesa e atual ministro dos Negócios Estrangeiros, João Cravinho, foi informado em março de 2020 de que o custo das obras no antigo Hospital Militar de Belém estava a derrapar.

Segundo o jornal, que cita um ofício de março de 2020, com as obras já a decorrer, o diretor-geral de Recursos de Defesa Nacional (DGRDN), Alberto Coelho, - hoje arguido por corrupção e branqueamento na Operação Tempestade Perfeita -, informou o ministro sobre "trabalhos adicionais" que já somavam quase um milhão de euros extra.

Aos jornalistas, Luís Montenegro evidenciou que os deputados do PSD que integram a Comissão de Defesa têm "registado algumas contradições, que ocorreram quando o atual ministro dos Negócios Estrangeiros exercia as funções de ministro da Defesa Nacional".

"Sabemos que ele já foi ao Parlamento, não foi no formato que nós tínhamos solicitado, que era a Comissão. Insistimos agora com um novo pedido e estamos, portanto, expectantes que essa reunião possa ocorrer rapidamente", concluiu.