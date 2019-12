Montenegro diz que só quem não ganhou no 'tempo regulamentar' quer prolongar debate

Ontem às 23:35 Facebook

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro disse, na quinta-feira, estar satisfeito com o debate realizado com os outros dois candidatos e que só quem conseguiu ganhar no 'tempo regulamentar' o quer prolongar.

"Creio que só quer fazer um prolongamento do debate [entre os três candidatos à liderança do PSD] quem não conseguiu ganhar no tempo regulamentar", disse hoje Luís Montenegro à agência Lusa, garantindo que para ele, "o debate acabou ontem [quarta-feira]".

O candidato, que disputa da liderança do partido com o atual líder, Rui Rio, e com Miguel Pinto Luz, considerou que o debate decorreu conforme "as circunstâncias que foram escolhidas pelo presidente do partido, que foi quem interveio em primeiro lugar e lançou os temas que suscitaram mais acesa troca de palavras".

"Eu saí satisfeito e não estou a carecer de continuar o debate", afirmou, dizendo estar convicto de ter "esclarecido as pessoas" sobre os seus pontos de vista e de ter tido "uma postura de respeito pelos outros".

"Se alguém o quer prolongar é porque, se calhar, teve um sentimento diferente do meu no fim", disse ainda, recusando falar em "vencedores e perdedores" quando "quem tem que vencer é o PSD".

Luís Montenegro falava nas Caldas da Rainha onde participa numa ação distrital de apresentação da sua candidatura, que tem como mandatário para o distrito de Leiria o presidente da autarquia, Fernando Tinta Ferreira.

Perante um "apoio muito expressivo", expresso na presença de vários autarcas de concelhos do distrito de Leiria e de dirigentes de estruturas concelhias e distritais, Montenegro disse estar "esperançado de ter um resultado [eleitoral] condizente com este nível de apoio".

Ainda que, lembrou, "quem vota sejam os militantes que irão escolher pela sua própria cabeça".

Luís Montenegro é candidato às eleições diretas do PSD marcadas para 11 de janeiro.

Já com o presidente do partido escolhido em diretas, o congresso do PSD realiza-se entre 07 e 09 de fevereiro, em Viana do Castelo.