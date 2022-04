Montenegro e Moreira da Silva arrancam no Norte

Hermana Cruz Hoje às 12:40 Facebook

Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva vão arrancar com a campanha interna pelas diretas do PSD no Norte do país. O ex-líder parlamentar apresenta-se, este sábado, em Aveiro. Já o ex-ministro do Ambiente estará, esta sexta-feira, na sua terra natal, Vila Nova de Famalicão.

O ex-líder parlamentar, que foi o primeiro a entrar na corrida pelas sucessão de Rui Rio, vai apresentar-se aos militantes, este sábado, no concelho vizinho daquele onde sempre viveu: Santa Maria da Feira.

Luís Montenegro, que é natural do Porto mas residiu sempre em Espinho (concelho onde chegou a concorrer ao Município), avança no terreno no Europarque, pelas 17 horas deste sábado.

Já Moreira da Silva estará literalmente em casa quando, esta sexta-feira, apresentar aos militantes do partido a sua candidatura à liderança do PSD.

O ex-ministro do Ambiente e ex-diretor da OCDE estará, pelas 18.30 horas, na Fundação Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão, a terra onde nasceu.

Recorde-se que as diretas do PSD foram marcadas para 28 de maio mas está a ser analisado pelo Conselho de Jurisdição Nacional um pedido de impugnação da reunião do Conselho Nacional, de 14 de março passado, em Ovar, que convocou as eleições internas.

É que, um militante do Porto alega que as diretas não poderiam ter sido marcadas sem que a atual líder, Rui Rio, se demitisse formalmente, o que considera não ter acontecido.

Caso a Jurisdição dê razão a Davide Henrique Cruz, as diretas que já decorrem terão que ser suspensas e o partido terá que convocar um novo Conselho Nacional para que seja acertada uma data diferente, uma vez que os prazos estatutários já não irão permitir que as eleições continuem a ter lugar no dia 28 de maio.