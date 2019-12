Montenegro e Pinto Luz jantam com Mulheres Sociais-Democratas de Lisboa

Hoje às 14:19 Facebook

A concelhia de Lisboa das Mulheres Sociais-Democratas (MSD) convidou os três candidatos à liderança do PSD para um jantar de Natal, no sábado, iniciativa da qual se demarca a coordenadora nacional desta estrutura informal do partido, Lina Lopes.

De acordo com a coordenadora da concelhia de Lisboa das MSD, Maria José Pinheiro Cruz, apenas Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz marcarão presença na iniciativa, tendo o atual presidente do PSD e recandidato ao cargo, Rui Rio, declinado o convite por motivos de agenda.

De acordo com a assessoria do líder social-democrata, Rio estará no sábado na tomada de posse da JSD de Braga.

No jantar de Natal da concelhia de Lisboa das MSD - que decorrerá à porta fechada, sem intervenções políticas previstas - estarão presentes, segundo a organização, representantes das MSD de todas as concelhias do distrito de Lisboa, à exceção de Sintra e Vila Franca de Xira.

Contactada pela Lusa, a deputada e coordenadora nacional das MSD, Lina Lopes, apoiante de Rui Rio, demarcou-se deste jantar, dizendo que se trata de uma organização "de elementos das Mulheres Sociais-Democratas apoiantes dos dois candidatos" e não da organização em si.

"As MSD não fazem jantares para homens", afirmou, dizendo que a única exceção foi uma homenagem ao anterior líder Pedro Passos Coelho, na altura em que estava prestes a deixar o cargo.

Maria José Cruz confirma que não contactou a estrutura nacional, justificando que nem sequer reconhece "legitimidade" a Lina Lopes como presidente das MSD, uma vez que nunca "lhe foi conferida posse" com esse estatuto.

"As MSD da concelhia de Lisboa, sempre em colaboração com outras concelhias do distrito, organizam vários colóquios - sobre temas como saúde ou violência doméstica - e resolvemos fazer um jantar de Natal. Como estamos em período eleitoral, convidámos naturalmente os três candidatos", explicou, assumindo ser apoiante de Pinto Luz e amiga de Luís Montenegro, mas salientando que Rui Rio também foi convidado.

Há dois anos, também em período de disputa interna, as MSD organizaram uma sessão onde os então candidatos Rui Rio e Pedro Santana Lopes discursaram à vez e responderam a perguntas.

AS MSD são uma estrutura informal do PSD, que pretendia ver consagrada a sua existência nos estatutos no último Congresso - à semelhança do que acontece com a Juventude Social-Democrata ou os Trabalhadores Sociais-Democratas -, o que ainda não aconteceu.