Montenegro exige que Rui Rio seja tão "eficaz" a derrotar Costa quanto foi nas diretas

O ex-candidato à liderança do PSD, Luís Montenegro, quebrou o silêncio dos últimos dois anos para pedir a Rui Rio que consiga "uma maioria parlamentar não socialista". E que seja tão "eficaz" a derrotar António Costa quanto foi a ganhar as diretas contra si e contra Paulo Rangel.

"Dr. Rui Rio já provou que consegue ser eficaz e aproveitar oportunidades para ganhar diretas. Eu sei bem que sim Paulo Rangel também. Nós queremos que faça o mesmo a António Costa. Use a eficácia dos argumentos, utilize as oportundidades que estão em aberto", exortou Luís Montenegro, que quebrou o silêncio dois anos depois de ter saído derrotado em diretas contra Rui Rio.

Mas, Montenegro não quer apenas que Rui Rio ganhe as diretas. Quer algo mais: "uma maioria parlamentar não socialista" para que o PSD não fique dependente do socialismo e consiga "transformar o país".

O ex-líder parlamentar deixou também um repto ao secretário-geral do PS: "Está o PS disponível para viabilizar, pelo menos, os dois primeiros orçamentos do Estado do nosso Governo? António Costa tem que responder a isto".

E a resposta, segundo Luís Montenegro, tem que ser dada durante a campanha das legislativas de 30 de janeiro. "Podemos vir a dar a mesma oportunidade ao PS mas o PS tem que clarificar essa questão na campanha eleitoral", deixou claro, avisando Rui Rio que só nessa condição aceita a abertura da liderança do PSD em viabilizar um Governo minoritário do PS em nome do interesse nacional, conforme consta na moção de Rui Rio.

"Rui Rio tem que fazer a António Costa o teste do algodão", reforçou Luís Montenegro, garantindo que, apesar do repto a Rui Rio, apenas tem como propósito "ajudar o PSD, o seu líder e ajudar Portugal".

"O silêncio que solitariamente me autoimpus foi o meu contributo para atingirmos um bem maior: um PSD mais tolerante, com menos intrigas e teorias da conspiração e ódios", explicou, logo no início da sua intervenção. Ou seja, Montenegro calou-se para ajudar Rui Rio a liderar o partido.