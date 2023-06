Montenegro garante que não vai desistir de Portugal e quer ser primeiro-ministro

Daniela Jogo Hoje às 13:19 Facebook

O líder do PSD reagiu ao discurso do 10 de Junho de Marcelo Rebelo de Sousa corroborando as preocupações demonstradas com o presidente da República, relativamente à necessidade de criar mais "riqueza com justiça" no país. Montenegro reafirmou também que o PSD não vai desistir de Portugal e que quer ocupar o cargo de primeiro-ministro.

"O país pode e deve saber que o PSD não desiste de Portugal. O líder do PSD quer ser primeiro-ministro, mas não é para preencher nenhum capricho, é para dar mais desenvolvimento ao país", disse Luís Montenegro, à margem das comemorações do Dia de Portugal, este sábado, aos jornalistas.

O líder do PSD garantiu que tem propostas para o país e que este precisa de "políticas públicas que possam dar oportunidade a todos e desenvolver o território de forma mais coesa", acrescentou. "Sou muitas vezes acusado, injustamente, de não apresentar linhas de orientação política para o país. Quero recordar que, no processo de revisão constitucional que está em curso, um dos pilares fundamentais que deve estar na lei fundamental é o da coesão territorial e geracional."

Quando questionado sobre a troca de cartas com o primeiro-ministro António Costa, Montenegro recusou-se a falar sobre o caso, sublinhando que o mais importante no dia de hoje, dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas, é dizer ao país que "vale a pena acreditar em Portugal."

"Quero corroborar o que disse o presidente da República, acredito muito no futuro de Portugal. Tenho esperança de que seremos capazes de gerar mais oportunidades, de criar mais riqueza e fixar os nossos jovens", afirmou Luís Montenegro.