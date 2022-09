Montenegro já ouviu promotores de aeroporto em Santarém

O presidente do PSD, Luís Montenegro, já reuniu com os promotores técnicos do futuro aeroporto internacional de Santarém e considera que o projeto deve ser ponderado. O Governo também já conhece este estudo preliminar, que, pelas contas dos promotores, deverá custar menos de mil milhões de euros e será financiado por capitais privados.

"No âmbito das audições que promovi no PSD, já ouvimos os promotores técnicos desse projeto", disse Luís Montenegro ao Público, em entrevista publicada esta quinta-feira. "Não deixaremos de ter isso em conta na nossa apreciação, porque é efetivamente um projeto que, pelo menos, deve ser ponderado", afirmou. "É isso que estamos a fazer com a informação que nos foi dada, e que foi muita."

Montenegro esclareceu, contudo, que a construção de um aeroporto em Santarém "é uma solução nova de que nunca tinha ouvido falar, que andou a ser estudada nos últimos anos." Nesse sentido, garantiu que essa possibilidade não foi discutida com o primeiro-ministro António Costa, a 22 de julho, quando ambos se reuniram após ter tomado posse como presidente do PSD.