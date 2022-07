Montenegro diz que referendo à regionalização é impossível até 2026

Luís Montenegro, novo líder do PSD, reforçou, esta terça-feira, no âmbito de uma audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, os ataques ao cenário de referendo à regionalização em 2024, data prometida pelo Governo e aparentemente consensualizada com o presidente da República, e atirou esta consulta para depois de 2026. Ou seja, nunca nesta legislatura. Após o encontro em que o presidente quis esclarecer a posição do partido sobre aquela reforma administrativa, o líder do PSD aproveitou para deixar várias críticas.

"Sou completamente contra a realização de um referendo em 2024", destacou Montenegro à saída da audiência, recordando os vários atos eleitorais previstos entre aquele ano e 2026.

A seu ver, "não haverá oportunidade para referendo até 2026". Isto porque, não havendo consulta dentro de dois anos, também "não é em 2025 com autárquicas ou em 2026 com presidenciais e legislativas que a oportunidade se vai abrir".

Além disso, explicou que o PSD prefere dar resposta ao aumento do custo de vida e aos problemas no SNS.

Entre os motivos para recusar um referendo em 2024, apontou também as consequências da subida da taxa de inflação e dos efeitos da guerra na Ucrânia.

O Governo foi ainda acusado pelo novo líder do PSD de desenvolver um processo de descentralização "turbulento e que não tem tido resultados efetivos".

"Desinvestimento" no aeroporto de Lisboa

"Um Governo que, em três anos, não foi capaz sequer de tratar das competências essenciais, numa matéria sem grandes divergências parlamentares e em acordo com o PSD, não se pode abalançar de colocar ao país essa questão", avisou Montenegro. Do mesmo modo, acusou o Executivo socialista de "desinvestimento nos últimos anos" no aeroporto de Lisboa, a propósito dos sucessivos cancelamentos de voos.

Já no domingo, no congresso do PSD, o novo líder do PSD afirmou que o processo de descentralização é um "logro" e avisou o PS que não tem o "aval" e a "cobertura" do PSD para fazer um referendo à regionalização em 2024. Agora, os avisos foram deixados no âmbito de uma audiência em Belém.

"Fazer um referendo neste quadro crítico e delicado seria uma irresponsabilidade, uma precipitação e um erro. Os portugueses não compreenderiam. Tenhamos as noções das prioridades". Este foi o alerta já deixado por Montenegro, que garantiu não dar aval àquela solução.

Após chegar do Brasil, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu às 17 horas o líder do PSD e uma das expectativas do presidente da República era precisamente que Luís Montenegro esclarecesse a posição do partido sobre a regionalização.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha prometido, no domingo, receber Luís Montenegro logo que o sucessor de Rui Rio na liderança do PSD solicitasse uma audiência.

Desconhece críticas a Marcelo

O líder do PSD referiu ainda querer "estreitar o relacionamento institucional e a cooperação" com o chefe de Estado, dizendo desconhecer críticas do seu partido a Marcelo.

"Não sei a que se refere quando diz que o PSD é muito crítico, não conheço nenhuma posição do PSD nesse domínio, nem com a anterior liderança, nem o contexto das relações. O que posso assegurar é que a liderança do PSD tem um respeito institucional pelo presidente da República absoluto e que está predisposta, em colaboração, a poder estreitar o relacionamento institucional e a cooperação com o mais alto magistrado da nação", garantiu aos jornalistas.