Montenegro pisca olho aos nove mil abstencionistas

Luís Montenegro não aproveitou este domingo para descansar após as eleições diretas do PSD e já se pôs no terreno a tentar convencer os abstencionistas. Foi a esses nove mil militantes a quem o ex-líder parlamentar laranja apelou já esta tarde num vídeo, mostrando que arrancou com a campanha.

Em mais de dois minutos, Luís Montenegro contraria a interpretação de Rui Rio, que disse que esteve a 0,56% [o equivalente a 340 votos] de evitar uma segunda volta, e garante que a maioria do partido escolheu no sábado a "mudança" e não a "continuidade" da atual liderança.

Dirigindo-se "aos 9 mil companheiros que por alguma razão não participaram no ato eleitoral", Montenegro defende que "é falsa a ideia de que faltam 300, 400 ou 500 votos a um dos candidatos para sair vencedor".

"Numa segunda volta partimos do zero e sairá vencedor aquele candidato que obtiver metade dos votos mais um", refere, admitindo estar "muito confiante" que sairá vencedor a 18 de janeiro, contra "o conformismo e o divisionismo".

"O conformismo com as derrotas eleitorais, como aconteceu nas últimas legislativas e nas últimas europeias, e o divisionismo que temos vindo a ver e a assistir nas palavras do candidato Rui Rio e que ainda ontem [domingo] foram reeditadas na sua declaração", aponta.

Para o ex-líder parlamentar, que ficou em segundo lugar com 41,54%, contra os 49,26% de Rio, "no próximo sábado é a oportunidade de mudar". "É a última oportunidade de devolver ao PSD a chama e a alma para podermos reconquistar a confiança maioritária dos portugueses", conclui.