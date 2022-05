Montenegro procura a liderança com a mira apontada às legislativas

Luís Montenegro formalizou, esta quinta-feira, a sua candidatura à liderança do PSD com a mira apontada a uma vitória nas legislativas de 2026 e com a apresentação do presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, como seu mandatário nacional.

"Sabemos que temos umas muito importantes autárquicas em 2025 mas o nosso foco, o nosso objetivo, o que temos como desígnio é vencer as legislativas de 2026" declarou Luís Montenegro, ao formalizar, esta quinta-feira, a sua candidatura à liderança do PSD.

Ao apresentar-se a jogo quatro dias antes do prazo limite (termina segunda-feira, pelas 18 horas), o ex-líder parlamentar justificou a meta da vitória nas legislativas com a necessidade de o país ter "um Governo reformista, humanista" e capaz "de colocar Portugal no trilho do crescimento, da criação de riqueza e de valor para se ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada e onde haja menos pobreza".

"Temos um Governo conhecido, infelizmente, pelos piores motivos. Temos a maior carga fiscal de sempre e, ao mesmo tempo, os serviços públicos mais ineficientes", criticou Luís Montenegro, apontando como exemplos o aumento do número de pessoas a receber o salário mínimo nacional e o facto deste se aproximar cada vez mais do salário médio.

Mas ao apresentar o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, como seu mandatário nacional, Montenegro falou para dentro do partido, prometendo: "A nossa intenção é unir o PSD, é juntar, somar, agregar todas as forças que temos no nosso partido".