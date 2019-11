Montenegro quer devolver o "D" de democracia ao PSD

Nuno Miguel Ropio Hoje às 18:50 Facebook

Luís Montenegro acusou Rui Rio de transformar o PSD numa cópia do PS e assegurou que se vier a liderar os social-democratas devolverá ao partido a sua génese: o "D", de democracia. O candidato à presidência laranja assumiu que tem projeto para liderar o PSD nos próximos 12 anos e que a primeira proposta que apresentará se vencer as Diretas será uma diminuição de impostos em toda a linha, além de tomar as rédeas à preparação do processo autárquico de 2021.

O ex-líder parlamentar do PSD apontou, este domingo, um novo caminho para o PSD, onde "não se disfarce derrotas" e não se transforme a São Caetano à Lapa num outro Largo do Rato.

"Não somos outro PS, outro Partido Socialista. O país já tem PS a mais e o Estado tem PS a mais. O país empobrece por ter um PS a mais e PSD a menos", disse Luís Montenegro, em Lisboa, na apresentação da sua candidatura às Diretas de 11 de janeiro de 2020.

O social-democrata disse, ao longo de 40 minutos e perante muitos deputados da anterior legislatura, como Teresa Morais ou Maria Luís Albuquerque, ex-vice-presidentes de Passos Coelho, que pretende devolver ao PSD o "D": "de democracia, de diferença, de dignidade, determinação, desenvolvimento, dinamismo e disrupção"

"Não chega disfarçar derrotas", disse, sobre a reação ao resultado nas legislativas que teve Rio, a quem acusou de afastar vozes que o partido não pode dispensar.

"Comigo na liderança nunca mais será preciso um antigo líder, como Cavaco Silva, vir exprimir a sua preocupação com a falta de unidade no PSD e o afastamento de pessoas de qualidade, necessárias à vida coletiva e ao futuro do nosso partido", defendeu.

Com Rui Machete, um dos fundadores do PSD, na fila da frente de uma plateia com algumas centenas de pessoas, Montenegro disse que "o PSD não pode ser a bengala suplente do PS", quando os partidos da Esquerda não estiverem disponíveis.

"Para que é que serve o PSD? Para caucionar mais ou menos discreta ou pontualmente as habilidades deste Governo situacionista, quando BE e PCP não estão de serviço?", questionou, frisando que se predispõe a fazer diferente. "Mas isso implica mudar de vida dentro do PSD; para de seguida Portugal mudar de vida".

"Não basta ganhar às sondagens ou às expectativas. O que precisamos mesmo é de ganhar eleições. Não chega disfarçar derrotas", atirou, aludindo à declaração de Rio na noite de 6 de outubro, em que se deu por satisfeito por ter tido um resultado superior ao que as sondagens davam como garantida.

Mais, apesar de ter muitos dos que integravam a sua anterior bancada parlamentar, Montenegro atirou ainda a quem passou para o outro lado da barricada: "alguns gostam de um partido pequeno, sem alma, sem ambição, feita de gente acomodada, servil do chefe condenado a perder".

"Comigo na liderança, o PSD vai voltar a ser o que sempre foi: um partido abrangente, em que a unidade se constrói na ação", disse, garantindo quer vencer as autárquicas de 2021. "Neste novo circulo que se vai abrir [até às eleições], vamos lutar para ganhar a maioria das câmaras, a começar pela Câmara Municipal de Lisboa", disse. "Sei bem o que quero para voltarmos a vencer em Lisboa. Tenho de forma muito clara a estratégia para garantirmos essa vitoria", acrescentou, adiantando que se vier a ganhar as Diretas será o próprio a assumir a coordenação do processo autárquico.

Numa sala com as paredes revestidas de uma cronologia dos primeiros-ministros que o PSD fez eleger desde 1978, com Carlos Mota Pinto, até a 2011, com Passos Coelho, passando por Santana Lopes, em 2004, e que fechava com uma imagem de Montenegro, o ex-líder parlamentar do partido anunciou que irá rasgar os princípios de acordo que Rio assinou com Costa desde que chegou à liderança da São Caetano à Lapa e que não dará a mão ao Governo na aprovação dos orçamentos.

"Quero um PSD com vida própria. Comigo na liderança não haverá princípios de acordos com o PS. Eles só servem para simular a moderação e o recentramento do PS. Não haverá aprovação dos Orçamentos de Estado do PS, porque como se percebeu o PS continua ligado ao PCP e ao BE - e estes são os parceiros que o PS escolheu há quatro para governar, mesmo não tendo vencido as eleições legislativas", disse, acusando o toque de que 2015 ainda não foi ultrapassado.

Cortar na carga fiscal

Luís Montenegro anunciou já algumas medidas com que avancará se vencer as eleições. Uma delas será uma diminuição da carga fiscal. "Uma das primeiras propostas que apresentarei será a redução dos impostos sobre o trabalho e simplificação do IVA: a redução faseada ao nível do IRS e do IRC e a fusão da taxa intermédia e máxima do IVA - que estimo que não seja superior a 20%.", disse.

"Os objetivos são claros" quanto a tal medida, disse. "Impulsionar a economia, desafogar a classe media, aumentar os rendimentos das famílias. Esta não é apenas uma proposta económica mas uma visão diferente e uma estratégia política e social diferente", apontou numa das salas do edifício LACS, na Rocha Conde de Óbidos, que acolhe diversas "startups".