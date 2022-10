Montenegro quer que todos os casos de abusos sexuais sejam alvo de "investigação profunda"

Hermana Cruz Hoje às 12:19 Facebook

O líder do PSD defendeu, esta quarta-feira, que todos os casos de abusos sexuais sejam alvo de "uma investigação profunda" e que todos os responsáveis "sejam punidos, sejam eles quem forem". Luís Montenegro recusou comentar as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa mas vincou que todos os casos são importantes.

"Todas as situações detetadas ou denunciadas devem ser investigadas até às últimas consequências, até à punição dos seus responsáveis, sejam eles quem forem", declarou o líder do PSD, esta quarta-feira.

Luís Montenegro recusou comentar especificamente as declarações do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com quem vai reunir-se esta quarta-feira à tarde, mas vincou: "Todos os casos, do primeiro ao último, são merecedores de uma investigação profunda, de um apuramento de responsabilidades absolutamente exigente e todos aqueles que prevaricaram devem ser punidos".

"Não posso estar a diferenciar nenhum caso. São todos igualmente importantes", reforçou Luís Montenegro, considerando que a pedofilia e os abusos sexuais de crianças são crimes "horrorosos", que deve ser "erradicados da sociedade". "Temos que ser absolutamente intolerantes com quem os pratica", rematou.