Montenegro será orador nos 17 anos do Clube dos Pensadores

JN Hoje às 16:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Montenegro é o orador convidado para o debate que assinala, esta segunda-feira, os 17 anos do Clube dos Pensadores. O presidente do PSD é esperado por volta das 21.30 horas para participar no jantar-debate que se realizará no Hotel Holiday Inn, em Vila Nova de Gaia.

O fundador Joaquim Jorge destaca, a propósito da presença do presidente social-democrata, que o Clube dos Pensadores (CdP) "tornou-se talismã". "Pedro Passos Coelho esteve no CdP uns meses antes de ser primeiro-ministro, o mesmo ocorreu com António Costa e, agora, pode suceder com Luís Montenegro", refere numa nota enviada ao JN.

Além disso, nota que "Marcelo Rebelo de Sousa, antes de se candidatar a presidente da República, esteve no clube para sentir o pulsar da sociedade civil", acrescentando que o CdP "funciona como um bom barómetro social para se aquilatar das possibilidades de um convidado".

PUB

"Ser o líder do maior partido da Oposição é o lugar mais difícil de desempenhar na nossa democracia, aspira a ser Governo, mas ainda não o é. O PSD tem sido um triturador de líderes ao longo destes anos. Está apeado do poder há muitos anos e isso deixa insatisfeita as suas hostes", refere ainda Joaquim Jorge.

Em jeito de balanço dos 17 anos do CdP, diz que "está contra uma sociedade civil apática" e "tornou-se um local de referência de debate e cultura". A propósito, resume que, ao longo destes anos, passaram pelo clube figuras como Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Paula Teixeira da Cruz, Joana Marques Vidal, Sobrinho Simões, António Barreto, Pedro Abrunhosa, Vitor Baía e Tiago Monteiro.